فن ومشاهير

"ألم لا يوصف".. نورهان تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة نورهان شعيب، عن إصابتها بمتحور فيروس "أوميكرون".

وكتبت نورهان، عبر حسابها على"فيسبوك": "إيجابي.. طيب أنا كده خدت كورونا ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة".

أضافت: "الحمد لله.. بس المرة دي بجد إيه دا! ألم لا يوصف! لا شفت ولا هاشوف!".

وتشارك نورهان، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، وكريم قاسم ومحمود حجازي، ومحمد كيلانى وصفاء الطوخي، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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