شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تظهر بالحجاب للمرة الثانية فى مسلسل "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دينا ضمن أحداث مسلسل "نقل عام" بالحجاب، وهو من بطولة كل من الفنان محمود حميدة وسوسن بدر وريم البارودى وإيهاب فهمى وأحمد بدير ومن اخراج عادل أديب .

ولم تكن المرة الأولى التى تظهر فيها دينا بالحجاب، ولكن ظهرت قبل ذلك فى آخر أعمالها التى قدمتها مسلسل "السيدة زينب" والتى أثارت الجدل حينها وهو من بطولة كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل نقل عام" للنجم محمود حميدة يوم 29 يناير الجارى، على قناة ON، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الأول وظهر فيه محمود حميدة والذي يعمل سائقا لأتوبيس نقل عام وله أصول صعيدية، كما تجسد سميحة أيوب دور والدته كما أنه يحظى بعدد كبير من الأبناء.

وتواصل أسرة العمل خلال الفترة الحالية التصوير بشكل مكثف للانتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة، حتى يتفرغ الابطال لارتباطاتهم بمسلسلات رمضان المقبل.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق .