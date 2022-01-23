النجم العالمي ” أرنولد شوارزنغر ” يتعرض لحادث سير مروع

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 08:51 مساءً - تعرض الممثل الأمريكي ” أرنولد شوارزنغر ” البالغ من العمر 74 عاما إلى حادث سير يوم الجمعة الماضية .

حيث كان يقود أرنولد شوارزنغر سيارته من طراز “جي إم سي يوكون” في مدينة لوس أنجلوس والتي اصطدمت بسيارة امرأة على ناحية اليسار من الطريق نتيجة تدحرجها .. كما اصطدم بسيارات أخرى كانت بالشارع .

ونتج عن الحادث إصابة المرأة التي كانت تقود سيارتها بجروح طفيفة وسحجات برأسها نقلت على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف من أجل تلقي العلاج .

فيما قال ” دانيل كيتشيل ” المتحدث بإسم أرنولد شوارزنغر أن بطل سلسلة أفلام “ترميناتور” بخير وبصحة جيدة .

وقالت شرطة لوس أنجلوس في بيان لها أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث .