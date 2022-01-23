شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 22 عاما على عرض gladiator.. راسل كرو يعود لموقع تصوير فيلمه الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل العالمى راسل كرو من أبرز ممثلى هوليود، ومن ابرز اعماله السينمائية التى خلدت فى سماء السينما العالمية هو فيلم gladiator الذى قام ببطولته وصنف على أنه من أفضل الأعمال السينمائية فى التاريخ، ومؤخراً حرص الممثل الشهير على التقاط صورة فى نفس موقع تصوير الفيلم المفضل له، وذلك بعد 22 عاما على تواجده بصفته ممثل فى موقع التصوير عام 2000 بحسب تقرير موقع movies.capsule الذى نشر صورتين له.

راسل كرو فى صورة من تصوير الفيلم

من ناحية أخرى ظهر نجم Gladiator مؤخراً وهو يرتدي ملابس كاجول أثناء نزهة له، مرتدي تيشرت أسود وسروالا قصيرا بنفس اللون .



راسل كرو

وذلك بعدما تم إيقاف إنتاج فيلم الإثارة "Poker Face" الذى يخرجه ويقوم ببطولته الممثل العالمى راسل كرو فى أستراليا بسبب إصابة أحد العاملين فى الفيلم الجديد، بفيروس كورونا، ويجرى حاليا إجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامة الجميع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وأعلن كرو عن الأمر قائلا "لسوء الحظ، قبل 6 أيام من نهاية تصوير PokerFace، اكتشفنا حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بين طاقمنا، وحالة أخرى غير مؤكدة بعد، ولذلك يتم إجراء التحاليل للسيطرة على الأمر".

وأكمل كرو حديثه قائلا "من أجل سلامة الممثلين وطاقم العمل والمجتمع، تم إيقاف التصوير على الفور، وإصدار تعليمات للجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة أولها العزل المنزلى، كما أننا اتبعنا بروتوكولات صارمة مع الممثلين وطاقم العمل 3 مرات فى الأسبوع على مدار الأسابيع الـ11 الماضية".