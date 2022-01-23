شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح النهائية لفيلم The Batman قبل عرضه فى مارس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم الأكشن والحركة المنتظرThe Batman للنجم العالمى روبرت باتينسون، قبل طرحه فى صالات السينما العالمية 4 مارس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشى جائحة كورونا.

فيلم "باتمان" من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى المقرر فى 4 مارس.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذى كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج فى وقت لاحق من الشهر.

ويأتى قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، وظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم.