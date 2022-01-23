شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية للموسم الرابع لمسلسل Ozark بعد أيام قليلة من طرحه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الموسم الرابع من مسلسل العصابات والحركة Ozark، على تقييمات إيجابية مرتفعة بعد أيام قليلة من طرحه، حيث يتمتع المسلسل بنسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 98% من إجمالي عدد مشتركي المنصة الامريكية نتفليكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الرابع من السلسلة الشهيرة حقق ارقام قياسية جديدة في نسب المشاهدة، حيث تربع الموسم الجديد على عرش المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدد من دول العالم العربي منها المملكة العربية السعودية.

وتدورأحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

على أن يصل فيلم Dolittle لـ الممثل العالمى روبرت داوني جونيور إلى منصة نيتفلكس بداية من يوم 15 يناير الجارى، وذلك بعد طرحه يوم 17 يناير من عام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



OZARK

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Dolittle ، إلى 175 مليون دولار أمريكى، وكان قد حقق الفيلم 21 مليون و 844 ألف دولار أمريكى في الافتتاحية، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.