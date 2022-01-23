شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى فى وصلة غزل لابنته بمناسبة عيد ميلادها.. ومنى الشاذلى تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود عبد المغنى على تهنئة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، الذى يحل اليوم 23 يناير، حيث نشر صورته معها، وغازلها بكتابة كلمات قال فيها : "انا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو في جمال كدة الله اكبر.. كل سنة وانتى طيبة يا مريومة يا طيبة".

وما ان نشر الصور حتى حرص عدد من زملاءه على تهنئته بتلك المناسبة مثل الفنانة دينا فؤاد، والاعلامية منى الشاذلى ممن هنأوه بتلك المناسبة.



محمود عبد المغنى وابنته

على جانب آخر انتهى صناع فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى من التصوير نهائيًا، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 5 أسابيع، ويعتبر العمل هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.



ابنة محمود عبد المغني

والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

يذكر أن فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.