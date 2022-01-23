شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يروج لحلقة الليلة من مسلسل "انا وهى" ببسلة وأرز.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف عبد الباقى على الترويج لحلقة الليلة من مسلسل "أنا وهى""، وذلك من خلال فيديو جمعه مع المؤلف مصطفى حمدى، حيث ظهر فيه عبد الباقى وهو يأكل ارز وبسلة وقال خلال الفيديو : "يا ترى في علاقة بين البسلة والـ Dna .

لتنهال عليه التعليقات من قبل متابعيه، ومنهم الفنان احمد حاتم الذى يقوم ببطولة العمل، وكتب قائلاً : " هطلع انا ابنك بالبسلة دي".



اشرف عبد الباقى والمؤلف وتعليق احمد حاتم

مسلسل أنا وهى من بطولة أشرف عبد الباقى وهنا الزاهد وأحمد حاتم، وإخراج سامح عبد العزيز، وتـأليف مصطفى حمدى.



اشرف عبد الباقى

ويعرض المسلسل فى تمام الساعة الـ8 مساءً يوميا، ويعاد فى الـ 2.30 صباحاً، والإعادة الثانية تكون فى الساعة الـ 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 5 صباحاً والإعادة الثانية تكومن فى الـ 10 صباحاً.