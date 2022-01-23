شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة نورهان بفيروس كورونا وتعلق: ألم لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنانة نورهان عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها علي موقع فيس بوك، حيث قالت: "طيب أنا كده خدت كورونا ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة الحمد لله.. بس المرة دي بجد إيه دا !!! ألم لا يوصف! لا شفت ولا هاشوف!".

وفي سياق مختلف من المقرر أن تظهر الفنانة نورهان في مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر أن يعرض فى موسم رمضان المقبل.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت أخر أعمال الفنانة نورهان فى مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجلاء بدر، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ودرة وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج ماندو العدل وتأليف إسلام حافظ.