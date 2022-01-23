شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى الفنانة منة فضالى من فيروس كورونا بعد 14 يوما من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منة فضالى، تعافيها من فيروس كورونا وسلبية المسحة، حيث نشرت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: " الحمدلله بقيت negative، 14 يوم في البيت كورونا منهم اسبوع بموت بجد الحمد لله، وخلو بالكم مرض وتعب صعب".





وانضمت الفنانة منة فضالى إلى أسرة فيلم "فارس" الذى يخوض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، والفيل من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتعاونت منة فضالى مع أحمد زاهر العام الماضى في فيلم "زنزانة 7" وجسدت دور راقصة في ملهى ليلى، والعمل تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

يذكر أن منة فضالى عرض لها الأسبوع الماضى حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، وشارك في بطولتها فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، وتأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.