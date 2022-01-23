شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم The King's Man وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والأكشن The King's Man إيرادات وصلت إلى 95 مليونا و 327 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى من يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 30 مليونا و 246 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و65 مليونا و81 بشباك التذاكر المختلفة حول العالم.

فيلم الدراما والأكشن The King's Man من إنتاج شركة 20TH Century، وطرح فيلم The King's Man بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من إخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند والذي يلعب حاليا بطولة فيلم Uncharted، مع مارك ويلبرج وهو الفيلم الذي تم تأجيل طرحه عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا، والذى يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.