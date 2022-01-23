"ألم لا يوصف".. نورهان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة نورهان شعيب، عن إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وكتبت نورهان، عبر حسابها على"فيسبوك": "إيجابي.. طيب أنا كده خدت كورونا ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة".

أضافت: "الحمد لله.. بس المرة دي بجد إيه دا! ألم لا يوصف! لا شفت ولا هاشوف!".

وتشارك نورهان، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، وكريم قاسم ومحمود حجازي، ومحمد كيلانى وصفاء الطوخي، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.