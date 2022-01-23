سوسن بدر توجه رسالة لمنى زكي: الموهوبة المحترمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، رسالة للنجمة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وذلك بعد تعرض الأخيرة للهجوم بسبب فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز".

ونشرت "سوسن" صورة للفنانة منى زكي، وعلقت: "منى، تاريخ جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية، وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك، منى زكي، الموهوبة، المحترمة، بحبك".

يذكر أن منى زكي تعرضت لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بجرأة الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز".

كما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة النجوم: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم وغيرهم.