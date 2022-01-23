إصابة نجل عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان والعازف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد، صورة نتيجة التحاليل وإرتفاع في درجة حرارته، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "بقالي سنتين منتظر اليوم ده.. لا وأنا اللي كنت راجع على فيينا علشان أخد التطعيم.. قمت واخد الكورونا نفسها، بس للأسف متخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي".

وكان أحمد أبو زهرة، أعلن مؤخرا خروج والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير".

وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، أعلنت إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام.

وشارك عبد الرحمن أبو زهرة في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد vip بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.