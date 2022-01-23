"أسبوع بموت".. منة فضالي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة فضالي، عن تعافيها من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة 14 يومًا.

وكتبت منة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الحمدلله سلبي.. ربنا يشفي كل مريض يا رب.. 14 يوم في البيت كورونا منهم أسبوع بموت بجد.. الحمد لله، خلو بالكم مرض وتعب صعب".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في حدوتة "تاج راسنا بابا" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 4".

حكاية "تاج راسنا بابا" من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ضم عدة حكايات من بينها، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.