أحمد الشامي يعلق على مشاركته في "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على تجربة مشاركته في بطولة مسلسل "دايما عامر" مع المخرج مجدي الهواري.

ونشر "الشامي" صورة تجمعه بالهواري، وعلق: "أصدقاء من زمان وكان نفسي أشتغل معاه من زمان بس الظروف كانت لا تسمح".

وتابع: "مبسوط ومتشرف إني بشتغل معاه في مسلسل كبير لرمضان 2022 وبقيت بحبك أكتر بكتير بعد الشغل معاك كمخرج الأستاذ مجدي الهواري، مسلسل دائما عامر للنجم الكبير مصطفى شعبان".

مسلسل "دايما عامر" بطولة: مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سينتيا خليفة.