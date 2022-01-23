"أصحاب ولا أعز".. احتفاء وهجوم وقُدم 19 مرة ونسخة جديدة في الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على عكس الاحتفاء الذي تمتعت به النسخة الأصلية من فيلم أصحاب ولا أعز، وهي إيطالية تم تقديمها بعنوان "غرباء بالكامل"، قوبلت النسخة العربية والتي تم طرحها قبل أيام على منصة نتفليكس بانتقادات حادة، وصلت إلى حد الاتهام بهدم الآداب العامة، ونشر قيم تختلف كلية مع مجتمعاتنا العربية.

الفيلم الذي شغل الرأي العام المصري والعربي، تم تقديمه لأول مرة عام 2016، ويعد أحد أهم وأبرز الأفلام الإيطالية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وإيرادات ضخمة، دفعت عدة دول لتقديمه في نسخ تحمل لغتها، وتدور الفكرة الرئيسية حول امتلاك كل منا لثلاثة أرواح: حياة عامة وثانية خاصة وثالثة سرية، ليبدأ السؤال من الأخيرة ماذا لو أصبح ما هو سري عام.

"غرباء بالكامل" أو النسخة الإيطالية من إخراج باولو جينوفيز، وبطولة: كاسيا سموتنياك، ماركو جياليني، إدواردو ليو، آلبا رورفاكر، فاليريو ماستندريا، آنا فوجلياتا، جوزيبي باتيستون، بينيديتا بوركارولي.

تم تصوير الفيلم في روما بين سبتمبر وأكتوبر 2015، أما العرض فكان من خلال 550 نسخة، في شهر أبريل عام 2016، حصل الفيلم على إشادات واسعة، جعلته يفوز بعدة جوائز، منها جائزة أفضل سيناريو من مهرجان تريبيكا السينمائي.

أعيد تقديم الفيلم في 18 دولة، منها: فرنسا، الهند، الصين، اليونان، إسبانيا، وتركيا، روسيا، فيتنام، وكانت النسخة العربية "أصحاب ولا أعز" هي رقم 19، وتستعد دولة النرويج لطرحه، بحسب موقع ويكيبيديا في فبراير المُقبل.

وتسببت النسخة العربية "أصحاب ولا أعز" في جدل كبير بالمجتمع المصري والعربي، وطال الانتقاد الفنانة منى زكي المشاركة في بطولة العمل، إذ وصف البعض دورها بالجريء والصادم.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندته ودعمه، مؤكدين أن العمل الفني يجب أن يُحاسب وفقا لمعايير فنية، وأنه ناقل لأمور تحدث في الواقع لا يمكن إنكارها، ونفوا عنه صفة الدعوة لاتباع أي فكر أو قضية، وكان من بين المدافعين عنه: إلهام شاهين، عبير صبري، إليسا.

"أصحاب ولا أعز" بطولة منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، عادل كرم، جورج خباز، فؤاد يمين، دياموند بو عبود، إخراج وسام سميرة.