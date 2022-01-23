"ليش عم نرجع لورا".. إليسا تدافع عن فيلم "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس.

وعلقت: "ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات، ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟".

وتابعت: "حاج نتخبا!! بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر، المنصة منا إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس، أنا شخصيا كتير حبيتو".

يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم.