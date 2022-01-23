بطل "أصحاب ولا أعز" يتجاهل الهجوم وينشر صورة مع منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان اللبناني جورج خباز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة منى زكي بطلة الفيلم الذي جمعهما سويا وأثار ضجة خلال الأيام الماضية "أصحاب ولا أعز".

ولم يرد النجم اللبناني على الجدل المثار حول الفيلم، واكتفى بالتعليق بوضع قلب على صورته مع الفنانة منى زكي.

يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم.