فنان لبناني يكشف عن تصوير "أصحاب ولا أعز" في منزله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وسط حالة الجدل التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي طرحته منصة نتفليكس 20 يناير الجاري، وظهور سؤال حول هل تم تصوير الفيلم في مصر، وإذا ما كانت الرقابة كانت على علم بتصوير الفيلم أم لا، خرج الفنان اللبناني كارل جرجس، ليعلن أنه صاحب شقته في بيروت شهدت تصوير مشاهد من العمل.

ونشر كارل صورًا من الشقة، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقا " شقتي في أول فيلم عربي أصلي على Netflix!، (غرباء بالكامل- أصحاب ولا أعز) يضم طاقما وفريقا يُشاهد فيلمهم في 190 دولة".

كارل جرجس موسيقي لبناني يجيد العزف على الطبول والبيانو، وشارك في تأسيس مشروع ليلى عام 2008، وهي فرقة موسيقى روك لبنانية.

أصحاب ولا أعز بطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، نادلين لبكي، دياموند بو عبود، إخراج وسام سميرة.