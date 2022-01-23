برشلونة يخطط لصفقة تبادلية تشمل تير شتيغن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 7 دقائق

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد إن برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة يدرس الحصول على خدمات الحارس الإيطالي جیانلویجي دوناروما من باريس سان جيرمان، مقابل الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن.

وأضافت الصحيفة أن دوناروما ليس الحارس الأساسي بشكل مستمر في باريس سان جيرمان، وقد أظهر بالفعل استياءه علنًا ولهذا يفكر برشلونة في استغلال هذا الأمر.

ولا يزال برشلونة يخطط لتشكيلة الموسم المقبل بعد التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس في السوق الشتوي من مانشستر سيتي وقالت ”سبورت“ فإن برشلونة يريد تجهيز تشكيلة شابة.

وقالت الصحيفة إن الصفقة التبادلية تناسب كلا الحارسين، فرغم أن تير شتيغن الحارس الأول في برشلونة ومستواه ما زال مميزا إلا أن مستواه تراجع بعد إصابة الركبة التي خضع على إثرها لعملية جراحية الصيف الماضي.

من جهته وصل دوناروما إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع ميلان في يونيو الماضي، وبعد فوزه ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، في البطولة التي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب، فإنه غير راض عن واقعه ”المحزن“ في باريس حيث يتبادل المركز الأساسي مع زميله الكوستاريكي كيلور نافاس.

ولقد تسبب هذا الموقف بالفعل في إظهار دوناروما خلافه علنًا، وقد يؤدي ذلك إلى خروجه من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل إذا لم تتغير الأمور بحسب ”سبورت“.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حريص على التعاقد مع دوناروما الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بهدف ضمان حارس مرمى قوي على مدار سنوات طويلة في ملعب كامب نو.

ويرتبط دوناروما بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026 وقد شارك مع الفريق الموسم الحالي في 13 مباراة بواقع 1170 دقيقة، تلقى فيها 9 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 6 مرات.

في المقابل فإن تير شتيغن الذي سيتم 30 عاما في أبريل الماضي فيمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2025 وقد شارك الموسم الحالي في 26 مباراة بواقع 2400 دقيقة تلقى فيها 35 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 7 مرات.

وانتقل تير شتيغن من بروسيا مونشنغلادباخ لبرشلونة في يوليو 2014 مقابل 12 مليون يورو.