5 آلاف سنة… بريطانيا قد تخسر عشرات الأشجار المعمّرة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 4:32 مساءً

تحتوي بريطانيا على أقدم الاشجار من نوع الطقسوس الصنوبري في العالم والتي يُرجّح أن تكون أقدم من الأهرامات.

ويقدّر الباحثون عمر هذه الشجر بحوالي 4 آلاف سنة، وقد يرجع بعضها الى ما قبل ذلك.

وتواجه هذه الثروة التي تمتلكها بريطانيا خطرا كبيرا نتيجة عدم تقديرها والاهتمام الكافي بها.

وتحوز هذه الاشجار اهتمام عدد كبير من الناشطين البيئيين الذين بدأوا حملات توعية لجذب اهتمام أكبر من خلال تشريعات تؤمّن الحماية لهذا النوع من الشجر.

ويقول “جاستين غيلينغز” احد المهتمين في هذا المجال إنّ هذه الأشجار تسحره لروعتها وضخامتها، وإنه لأمر محزن أن كثيرين من جيله لا يدركون أهمية هذه الثروة المحيطة بهم”.

ويشير تقرير نشرته ال CNN: الى ان بريطانيا أمام خطر فقدان أشجار بعمر الأهرامات، في حال لم تلقَ عناية تشريعية استثنائية”.