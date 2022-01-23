صورة نادرة ل ” عبد الحليم حافظ ” واقفا أمام قبره ويعاينه قبل وفاته

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 06:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان المصري الراحل ” عبد الحليم حافظ ” وهو يقف أمام قبره .
حيث ظهر العندليب الأسمر في الصورة وهو يعاين قبره الذي قرر بنائه في منطقة البساتين قبل عام من وفاته وينظر إلى إسمه المكتوب على اللوحة الرخامية الموضوعة على القبر .
يذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ كان قد رحل عن عالمنا في 30 مارس من عام 1977 عن عمر ناهز ال 48 عاما بعد صراع مع المرض .
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