أميمة طالب تطرح "أنا شايفاك" مع المخرجة بتول عرفة بمشاركة أحمد مجدى.. صور

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أميمة طالب ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلى فى الكليب الفنان أحمد مجدى.

وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسى، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب فى مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه للأنترفيو خلال ذهابه للعمل بأحد الشركات وخلال وقفتها معه على كوبرى قصر النيل، نتفاجئ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ماحدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية "شايفاك"، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

ويعد هذا الكليب هو الثالث الذى يجمع أميمة بمخرجة الكليبات المصرية بتول عرفة، وقدمتها في الكليبات الثلاثة في كل منها بأحداث وقصة مختلفة عن الأخر، ففي الكليب الأول الذى حمل عنوان "مية مية"، قدمت المخرجة بتول عرفة، المطربة أميمة طالب بطريقة كوميدية، واستعانت في الكليب بالفنانة شيماء سيف، حيث دارت أحداث الكليب حول زوجتين بينهما صراع على زوجهما، ودارت الأحداث في إطار كوميدى خاصة وأن شيماء سيف كانت ضُرة أميمة طالب.

وفى الكليب الثانى الذى جمع المخرجة بتول عرفة بـ أميمة طالب، قدمت المخرجة أميمة من خلال قصة استعراضية وبأجواء سيطرت عليها البهجة، واستعانت فى الكليب الذى حمل عنوان "معلش سهرناكم"، بالفنان مصطفى أبو سريع، ودارت الأحداث في شكل إستعراضى به دراما.

وبذلك لعبت المطربة أميمة طالب كل الألوان التمثيلية من خلال الكليبات الثلاثة التي قدمتها مع المخرجة بتول عرفة، حيث قدمت الكوميدى والإستعراضى ومؤخرا الدراما الرومانسية.