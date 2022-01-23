شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تشارك متابعيها بفيديو لأكثر حاجتين بتحبهم.. البحر والرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هالة صدقى متابعيها على موقع انستجرام بفيديو أبرزت فيه حبها للبحر، والرسم فى آن واحد، من خلال رسمة لسيدة اثناء رسمها منظر طبيعى، وعلقت بكتابة : "أجمل لوحه فنيه ، بحب الرسم جدا جدا الرسم بيطلع كل الطاقات السلبيه اللي عندك حتي لو ما بتعرفش ترسم ، جرب".

كما تحدثت هالة صدقى خلال الفيديو بقولها : "اكتر مكان بحب اكون فيه، وامنيتى بيت خشب على البحر بس".



رسمة تعجب هالة صدقى

من ناحية أخرى بدأت الفنانة هالة صدقى تصوير مشاهدها في مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، حيث تجسد هالة دور موظفة في الشهر العقاري وهى زميلة نيللي كريم في العمل، الذى تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العامين الماضيين.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين.



المنظر الذى تم رسمه

وقدمت هالة صدقى آخر أعمالها من خلال مسلسل "بركه" الذى عرض عام 2019، من بطولة عمرو سعد، محمد لطفى، هنادى مهنى، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، مصطفى درويش، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، انعام سالوسة، عمر زهران، رنا رئيس، هالا السعيد، رامى غيط، صبرى عبد المنعم، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود بركة.