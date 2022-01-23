شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. ومتابعيها: زي القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمة دنيا سمير غانم التفاعل مع متابعيها من خلال صور جديدة لها، فبعد يوم واحد على أحدث فوتوسيشن لها نال على اعجاب متابعيها، نشرت دنيا صورة أخرى من أحدث جلسة تصوير جاءت بلوك واطلالة مختلفة تماماً عما ارتدته أمس، مثلما بدا جلياً عبر حسابها على موقع فيس بوك.



اطلالة دنيا سمير غانم

وما ان نشرت دنيا سمير غانم الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على التعليق لها، بتعليقات من عينة : "انتى زي القمر، ربنا يسعدك انتى وايمى، مش ممكن الحلاوة دي".



دنيا سمير غانم على فيس بوك

هذا وشاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها على موقع "إنستجرام" أمس بنشر صورا جديدة لها عبر خاصة "ستورى"، والتى ظهرت فيها بإطلالة مختلفة ومبهجة، تألقت خلالها بكامل أناقتها وجاذبيتها، وتأتى تلك الصورة بعد أيام من احياءها ذكرى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التى تزامنت ذكري ميلادها مع يوم 18 يناير، أى قبل 4 أيام.

وسبق أن نشرت دنيا سمير غانم - قبل أيام - فيديو قصير من إعداد محبي والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلادها، وثق مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".