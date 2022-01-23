نبيلة عبيد تكشف سر احتفالها ب ” التورتة الزرقاء ” في عيد ميلادها .. ما علاقة دلال عبد العزيز ؟

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 05:44 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” نبيلة عبيد ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 77 وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورة من احتفالها بمنزلها والذي اقتصر عليها فقط بسبب فيروس كورونا والتزامها بالإجراءات الاحترازية .

وظهرت نبيلة عبيد في الصورة وهي أمام قالب الحلوي الخاص بعيد الميلاد والذي كان باللون الأزرق وبه عيون وكفوف زرقاء والتي يعتقد البعض في أنها تمنع الحسد .

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد في منشور لها عن السر وراء ” التورتة الزرقاء ” وذكريات احتفالها بعيد ميلادها العام الماضي مع صديقتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .

وتضمن المنشور مقطع فيديو يضم مجموعة من اللقطات من عيد ميلادها في العام الماضي والذي شاركت به الفنانة الراحلة وتواجد أيضا الفنان سمير صبري والإعلامية بوسي شلبي والفنانة إيمي سمير غانم .

وكتبت نبيلة عبيد في تعليقها على الفيديو : ” أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم إمبارح يا أجمل الأصدقاء والنهاردة يوم جديد .. بس عايزة أقولكم على حاجة .. أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف الكورونا ” .

وتابعت : ” بس تعمدت أحط صورتي مع التورتة الزرقا دي رغم إن جالي هديه أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء .. طيب ليه التورتة دي بالذات لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ” .

واختتمت الفنانة نبيلة عبيد تعليقها : ” واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا .. بحبكم ” .