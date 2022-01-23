شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الموزع الموسيقى أحمد عادل وابنته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الموزع الموسيقى أحمد عادل ونجلته رهف بفيرس كورونا، وقال أحمد عادل لـ"الخليج 365"، إنه يشكر الله على كل شىء وأنه الآن أفضل من الأول وحالته مستقرة، موضحا أن اليوم الأول من إصابته هو الذى عانى فيه من قساوة هذا الفيروس من سخونة وتكسير فى الجسد والرعشة.

وتعد هذه المرة هى الثالية التى يصاب فيها الموزع أحمد عادل بالفيروس رغم إتخاذه كافة التدابير الاحترازية بصفة دائمة، وهو مازال فى العزل المنزلى.

وكانت المطربة الشابة رهف ابنة الموزع الموسيقى أحمد عادل، طرحت مؤخرا أولى أغانيها بطريقة الفيديو كليب باللغة الإنجليزية، وصورت الأغنية فى لبنان، وتم طرحها على المنصات الإلكترونية.

وقال الموزع الموسيقى أحمد عادل إنه مؤمن بموهبة ابنته فى الغناء، ورغم ذلك تركها تشق طريقها وقامت بتأسيس فرقة موسيقية تتكون من أصدقائها المقربين، وشاركت فى أكثر من حفل غنائى.

وأضاف عادل أنها تقوم حاليًا بتجهيز أغنية جديدة، ولكن باللغة العربية، وسيقوم هو بتوزيعها موسيقيًا فى أول تعاون بينهما.

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد عادل يعيش إنتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وتعاون الموزع أحمد عادل مؤخرًا مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الأخير بأغنيتن هما "فاكر يا حب" و"الجو جميل"، كما تعاون مع الكينج محمد منير في الأغنية الوطنية التي طرحت بمناسبة عيد الشرطة، والتى تحمل عنوان "أبطال رجالة"، ومؤخرا تعاون أيضا مع نجم الجيل تامر حسنى في تتر برنامج مصطفى حسنى الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى على قناة ON، كما تعاون أيضا مع كل من خالد سليم والفنانة روبى فى أغانى جديدة قدمها الاثنان منذ فترة قليلة.