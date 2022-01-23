شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجل عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة فقط من شفاء والده وعودته إلى المنزل.

ونشر أحمد أبو زهرة عبر حسابه على فيس بوك نتائج تحاليل فيروس كورونا الخاصة به والتي جاءت ايجابية، مع إشارة لارتفاع درجة حرارته، وعلق على الصور قائلا:" بقالي سنتين منتظر اليوم ده.. لا وأنا اللي كنت راجع علي فيينا علشان أخد التطعيم.. قمت واخد كورونا نفسها بس للأسف متخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي".



حساب احمد ابو زهرة

وطالب أحمد أبو زهرة أي شخص اختلط به خلال الأسبوع الماضي في كييف أو فيينا أو بودابست ضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على حالته.

وتصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته مؤخرا بفيروس كورونا وشفائه بعد منه ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة ظهر كضيف شرف مؤخراً في مسلسل "موضوع عائلى" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، من بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر وإخراج أحمد الجندى.