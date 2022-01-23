شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة : "إغفر لي ربي ما مضي و أعنيِ على ما بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة حلا شيحة بوست لها من خلال حسابها على موقع انستجرام، كتبت من خلاله دعاء قالت فيه : " لحظاتٍ هي الدنيا ثم نرحل من المؤقت الي ما هو باق، فإغفر لي ربي ما مضي و أعنيِ علي ما بقي".

وما ان نشرت حلا شيحة البوست حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها من خلال تعليقاتهم المختلفة.



حلا شيحة ع انستجرام

جدير بالذكر أن حلا شيحة سبق وأعربت فى نوفمبر من العام الماضى عن سعادتها الكبيرة بافتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، معبرة آنذاك عن فخرها بأنها امرأة مصرية، وأن مصر دائما بخير والمصريين سعداء رغم كل الصعوبات.

وعلقت حلا على افتتاح طريق الكباش، عبر ستورى حسابها على "إنستجرام": "فخورة ببلدى وفخورة إنى مصرية، طريق كباش توج فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا سيادة الرئيس"، وأضافت فى منشور آخر: "احنا فرحانين رغم كل الصعوبات.. مصر بخير".

كما تظهر حلا شيحة من وقت لآخر نشطة ومتفاعلة مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة، مثلما حصل نهاية العام الماضى مع حرصها على التفاعل مع بوست نشرته ايمى سمير غانم لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزلز، وكتبت حلا شيحة وقتها فى تعليها على الصورة "حبايبي جمال في الجنة ونعيمها إن شاء الله"، كما وضعت عددًا من النجمات إيموجى قلوب حمراء على الصورة.