شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والديها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومحبيها عدة صور، أحدها تظهر فيها هي وشقيقتها دنيا سمير غانم في صغرهم رفقة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشرت أيمى صورة أخرى لوالدها الفنان سمير غانم ووالدتها عبر "استورى" حسابها على انستجرام، في محاولة لاستعادة ذكرياتها معهم، وعلقت على الصورة:"بحبكوا".



سمير غانم



حساب ايمى سمير غانم على انستجرام

وسبق ان شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، محبيها ومتابعيها صورة من ذكريات تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها 17 يناير من كل عام.



دلال عبد العزيز

وظهرت إيمى في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، هي ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، وعلقت على الصورة:" كل سنة وانتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكري في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك انتي وبابي حبيبي يارب، ربي أرحمهما كما ربياني صغيرًا".

وسبق ووجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك".



دلال عبد العزيز وسمير غانم

وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

ومؤخرا حلت ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.