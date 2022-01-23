شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشارك بفيديو من حفلها فى السعودية وتعلق: يوم لا يُنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية إليسا، بفيديو من حفلها الغنائى في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، والذى أقيم يوم الخميس الماضى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت إليسا " يوم لا ينسى"، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

وكانت النجمة إليسا، قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عم بستعد للسفرعلى الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم في الموسم الاستثنائي والحفلات الرائعة".

وبدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".