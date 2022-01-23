إلهام شاهين تدافع عن "أصحاب ولا أعز": المجتمع العربي فيه بلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة إلهام شاهين على الضجة التي أثيرت على فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يعرض على منصة نتفليكس.

وكتبت "إلهام" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الفيلم اللى عاملين ضجة عليه، أصحاب ولا أعز، لسه شايفاه، فيلم جميل وحقيقي، مشاكل حياتية عادية، إيه يعني لو فيه شخص واحد يقال عنه إنه مثلي ولا نرى ذلك، دي حرية شخصية، وشخصيات موجودة في حياتنا".

وتابعت: "المجتمع العربي فيه بلاوي أكتر بكتير جدا من اللي اتقدم في الفيلم، مش فاهمة سبب الضجة المفتعلة على فيلم معروض على نتفليكس فقط، اللي هي مش موجودة عند الناس العادية أو المتحفظة لأن فيها أفلام أجنبية فيها ستات بتقلع ملط ومشاهد جريئه جدا".

واستكملت: "يعني حلال على الفيلم الأجنبي وحرام على الفيلم الناطق بالعربية لمجرد حوار جريء في المواجهة وغير معتاد، مجتمع مهووس، وبالنسبة لبتوع السينما النظيفة، مفيش مشهد واحد في الفيلم فيه شيء يخدش حياء المتشددين كصورة".

وأضافت: "الجرأة فقط في الحوار بين البطلة وزوجها عندما شكت فيه إنه مثلي، والحوار أيضا لا يوجد فيه لفظ خارج، وعلى فكرة بسبب الهجوم على الفيلم سيكون الأعلى مشاهده على نتفليكس".

واختتمت حديثها قائلة: "برافو منى زكي، فنانة ناضجة صادقة، أداء رائع والحقيقة الفيلم مباراة في التمثيل بين كل ممثليه الرائعين إياد نصار ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم، تحية لكل من شارك في الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة".

يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.