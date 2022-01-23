بدعوى الإساءة والتشهير هاني شاكر يتقدم ببلاغ ضد طارق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدم المستشار ياسر قنطوش بالنيابة عن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بلاغًا للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بدعوى الإساءة له في البرامج التلفزيونية، ومن خلال كتاباته الصحفية.

وجاء نص البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: "بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في جريدة .... ، هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".

وتابع: "وأضاف المشكو في حقه أن أمير الغناء والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن، ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم سواء كانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية، وهذا هو شرط لعودتهم للغناء، مجلس النقابة لا حول ولا قوة، يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع".

واستكمل البلاغ: "وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قامت العديد على القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه كضيف في لقاء تليفزيوني وقرر ما نشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر".

و طالب الفنان هاني شاكر، في البلاغ الذي تقدم به مستشاره القانوني، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه، وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بالطلب وبسمعته ووظيفته".

نقابة المهن الموسيقية أعلنت مؤخرا، الموافقة على منح مطربي المهرجانات: "أحمد موزة"، و"حمو طيخا" و"مصطفى عنبة"، التصريح السنوي بالغناء، وذلك بعد توقيع الثلاثي بالموافقة على تعديل الأسماء، إلى مصطفى عناب، وأحمد سلطان، وحمو رجب.