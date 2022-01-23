الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد تصريح منسوب له يسخر من محمد التاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار منشور منسوب لصفحة الفنان محمد رمضان الرئيسية على موقع "إنستجرام"، غضب الجمهور، خاصة أنه سخر من خلاله من تصريحات الفنان الكبير محمد التاجي بأحد البرامج.

التصريح سبب سخرية رمضان من "التاجي" كان في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، وعلق فيه الأخير على ما فعله "رمضان" من الإلقاء بالدولارات في حمام السباحة، وقال إن المشهد استفز الجمهور.

وأعاد المنشور المنسوب لحساب "رمضان" نشر الفيديو، مصحوبا بالتعليق التالي: "الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بمال.. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم.. ربنا يباركلك في صحتك وعمرك.. ولو خيروني بين التاريخ والفلوس، بصراحة هختار الفلوس، وأبقى أخد دروس تاريخ على حسابي".

وبمراجعة حساب محمد رمضان، لم نجد المنشور، وأشير إلى قيامه بحذفه بعد دقائق معدودة من النشر، ورغم ذلك واصل الجمهور الهجوم على رمضان، للحد الذي وصل لقيامهم بتعليقات مسيئة مستنكرين توجيه هذا التعليق لفنان بحجم التاجي.

من ناحية أخرى ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" وهو التعاون الأول بينه وبين المخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه البطولة دينا الشربيني.