الإعلان عن موسم جديد من مسلسل "عنبر 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف ورشة مصنع الحكايات عن استعداده لإطلاق موسم ثاني من مسلسل "عنبر 6"، وذلك لاستكمال قصص السجينات بعد الحريق الذي نشب في السجن، واستمرار البحث عن قاتل المرزوقي والد رهف (سلاف فواخرجي)، بجانب قصة ليلى (صبا مبارك) التي قُبض عليها واكتشفت أنها تعيش مع أهل مزيفين، وآدم (نواف الظفيري) الذي أُصيب بطلقات نارية.

أسئلة كثيرة طرحها الموسم الأول من عنبر 6، سيجيب عليها الموسم الثاني.

وقد احتل مسلسل عنبر 6 تريند منصة شاهد vip في العديد من الدول العربية والأجنبية طوال فترة عرضه، ونال استحسان الجمهور، الذي طالب بإطلاق موسم ثانٍ، المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.

ويقوم ببطولة المسلسل نجوم العرب ومن بينهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.