أحدث ظهور لجورج وسوف بصحبة وليد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين بصحبة الفنان جورج وسوف في أحدث ظهور لهما.

وعلق "توفيق" قائلا: "بضيافة السلطان الحبيب أبو وديع، وبحضور الفنانين والأصدقاء وسام الأمير، محمد خيري ومازن زوايدي".

وكان الفنان اللبناني وليد توفيق قد احتفل بعيد ميلاد النجم جورج وسوف الـ 60، على مسرح حفله الأخير في دبي.

وصعد وليد توفيق على خشبة المسرح وغنى لسلطان الطرب أغنيته الشهيرة "إنزل يا جميل في الساحة" احتفالا بعيد ميلاده وسط حضور جمهوره.