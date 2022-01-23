مجدي الهواري يكشف كواليس جديدة من "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج مجدي الهواري تفاصيل جديدة عن شخصيات مسلسل "دايما عامر"، الذي يقوم بتصويره حاليا داخل إحدى المدارس الخاصة، ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، استعدادا لطرحه في رمضان المقبل.

المخرج مجدي الهواري نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورا تجمعه مع نجوم المسلسل، وكتب: "الدفعة الثانية، كنت في زيارة أمس لمدرسة الاولاد بدعوة من مستر عامر الإخصائي الاجتماعي وكان حزين".

وأضاف: "وكان هناك مستر لطفي وكيل المدرسة الراجل الطيب قوي، وميس زهرة العسل مديرة المدرسة، ومن المدرسة الناشونال مستر فايز وحش الرياضة، ومستر أكرم ملك الكيمياء، والمجرد الغلبان مستر شحاتة بتاع العربي، ودخلت فصل الولاد، وأتصورت معاهم، مع إن ده ممنوع، بس كان يوم لذيذ، مذكرات 2 دايما عامر، الباتروس".

ويؤدي الفنان مصطفى شعبان في أحداث المسلسل، دور مستر عامر وهو أخصائي اجتماعي في مدرسة دولية خاصة، وتقدم الفنانة لبلبة دور "ميس زهرة مديرة المدرسة"، والفنان صلاح عبدالله "مستر لطفي وكيل المدرسة"، والفنان محمد محمود "مستر فايز مدرس الرياضة"، والفنان محمد ثروت "مستر شحاتة مدرس العربي"، والفنان نضال الشافعي "مستر أكرم مدرس الكيمياء"

مسلسل "دايما عامر" من إخراج مجدي الهواري، سيناريو وحوار ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سما إبراهيم، لمى كتكت.