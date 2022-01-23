زواجه من "فرجينيا" وموته حزنا.. محطات في حياة "بلاليكا" عزيز عثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 23 يناير 1893 ولد الفنان عزيز عثمان، أحد أهم فناني الكوميديا.

محمد عثمان

الفنان عزيز عثمان هو نجل الملحن الكبير محمد عثمان، أحد أعلام الموسيقى العربية، الذي رحل ونجله لا يزال في السابعة من عمره، كما أن عزيز عثمان هو عم الفنانة عايدة عثمان.

أدوار لا تنسى

يعد دور "بلاليكا" الذي قدمه عزيز عثمان ضمن أحداث فيلم "لعبة الست"، هو أشهر أعمال النجم الراحل وقدم خلال الفيلم الأغنية الأشهر "بطلوا ده واسمعوا ده".

كما يعد دوره في فيلم "عنبر" من أشهر أعماله، خاصة أنه قدم ضمن أوبريت "اللي يقدر على قلبي" مقطع شهير يقول فيه: "سيبك منهم ده مفيش غيري.. قيمة ومركز ووظيفة ميري".

أعمال هامة

قدم النجم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، أبرزها: "يا ظالمني، ساعة لقلبك، أيام شبابي، آخر كدبة، حبيبتي سوسو، لسانك حصانك، ابن للإيجار" وغيرها.

ليلى فوزي "جميلة الجميلات"

كان عزيز عثمان صديقًا مقربًا من والد الفنانة ليلى فوزي، ما دفعه لطلب يدها، ووافقت هي رغبة في الانطلاق لعالم الفن، وبعد عامين طلبت الطلاق ورفض عزيز عثمان طلبها، خاصة أنه عرف أن سبب الطلاق هو رغبة أنور وجدي في الزواج منها.

موته حزنا

وبعد تدخل الأهل والأقارب وأصدقاء الطرفين، لبى عزيز عثمان رغبة ليلى فوزي وطلقها رغمًا عنه، ودخل بعدها في نوبة حزن شديدة حتى توفي في 24 فبراير عام 1955، عن عمر ناهز 62 عامًا.