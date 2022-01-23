هكذا نعى مكسيم خليل المخرج بسام الملا

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القاهرة - سامية سيد - نعى النجم مكسيم خليل، المخرج السورى بسام الملا، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت.

وكتب مكسيم خليل، قائلا:" وداعاً بسام الملا ..وداعاً للمخرج الذي عرف يروي الحكاية وداعاً لصانع الخشخاش والعبابيد وأيام شامية برونقها وتأثيرها الذي لا ينسى ..وداعاً لآغا اعمال البيئة الشامية..تعازيى لعموم آل الملا و كل المحبين لروحك الرحمة والسلام".



مكسيم خليل

توفي المخرج السوري الكبير بسام الملا أمس السبت وكان رحيله صادما للوسط الفني السوري والعربي بشكل عام لما يتمتع به هذا المخرج من سمعة طيبة واحترافية كبيرة في عمله كمخرج ، ونعت نقابة الفنانين في سوريا، وقالت عنه أنه من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

بسام الملا من مواليد 13 فبراير 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها باب الحارة، الذي توزعت حلقاته على أكثر من 10 أجزاء ، بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب، ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ الليل والنجوم ، بساط الريح، داوود في هوليود، وهو ابن الممثل أدهم الملا ، وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا ، وله ولدان هما أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل باب الحارة.