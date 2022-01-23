محمد رمضان ينتقد هذا الفنان ويعلق : ” لو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس “

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:57 مساءً - وجه الفنان ” محمد رمضان ” انتقادات للفنان ” محمد التاجي ” على خلفية تصريحات الأخير في إحدى لقاءاته التلفزيونية عن محمد رمضان .

حيث كان الفنان محمد التاجي قد تحدث خلال لقائه عن مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان في وقت سابق وهو يقذف الدولارات في حمام السباحة مستنكرا هذا التصرف .

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع فيديو من هذا اللقاء عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليه قائلا : ” الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بثمن .. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم ” .

وتابع : ” ربنا يباركلك في صحتك وعمرك .. ولو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى آخد دروس تاريخ على حسابي ” .

وحذف الفنان محمد رمضان المنشور بعد دقائق معدودة من نشره بعد تعرضه لهجوم من بعض المتابعين الذين اعتبروا ما كتبه رمضان يعد سخرية بفنان كبير له تاريخ عظيم في الفن، مطالبين إياه بالاعتذار عن هذا الفعل .