مايا دياب لـ دينا الشربيني : ” يارب أشوفك حامل “

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:57 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” على تهنئة الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” بفيلمها الجديد ” حامل اللقب ” الذي من المنتظر عرضه قريبا في دور العرض السينمائية .

فنشرت مايا دياب عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري البوستر الدعائي للفيلم والتي تظهر به دينا الشربيني وهي حامل وتقف بجانب الفنان ” هشام ماجد ” .

وكتبت مايا دياب في تعليقها على الصورة كاشفة عن أمنيتها لدينا الشربيني : ” دلوقتي حامل اللقب وعقبال ما أشوفك حامل بجد يا رب .. بحبك .. مبروك ” .

وأعادت دينا الشربيني نشر منشور الفنانة مايا دياب عبر حسابها على إنستجرام بخاصية الاستوري وعلقت قائلة : ” بحبك جداً مايوشي .. ووحشتيني ” .

يذكر أن فيلم حامل اللقب يشارك في بطولته : دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت .. ومن تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي .