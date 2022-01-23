كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:57 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” على تهنئة الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” بفيلمها الجديد ” حامل اللقب ” الذي من المنتظر عرضه قريبا في دور العرض السينمائية .
فنشرت مايا دياب عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري البوستر الدعائي للفيلم والتي تظهر به دينا الشربيني وهي حامل وتقف بجانب الفنان ” هشام ماجد ” .
وكتبت مايا دياب في تعليقها على الصورة كاشفة عن أمنيتها لدينا الشربيني : ” دلوقتي حامل اللقب وعقبال ما أشوفك حامل بجد يا رب .. بحبك .. مبروك ” .
وأعادت دينا الشربيني نشر منشور الفنانة مايا دياب عبر حسابها على إنستجرام بخاصية الاستوري وعلقت قائلة : ” بحبك جداً مايوشي .. ووحشتيني ” .
يذكر أن فيلم حامل اللقب يشارك في بطولته : دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت .. ومن تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب لـ دينا الشربيني : ” يارب أشوفك حامل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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