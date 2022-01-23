“طلاق منى زكي” يتصدر كلمات البحث على جوجل

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:57 مساءً - تصدرت عبارة ” طلاق منى زكي ” كلمات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبرا حول إنفصالها عن زوجها الفنان ” أحمد حلمي ” .

وذلك على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم ” أصحاب ولا أعز ” الذي طرحته مؤخرا منصة فليكس واتهامها بالترويج للمثلية .

بالإضافة إلى مشهد لها أثار ضجة واسعة بين الجمهور ووصفوه بالخادش للحياء والتي ظهرت به منى زكي وهي تخلع أحد ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها .

وهو ما صدم المتابعين الذين لم يعتادوا عليها في مثل هذه الأدوار والمشاهد الجريئة والتي لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي .. كما احتوى الفيلم على بعض الألفاظ الخارجة والإباحية .

وأكدت مصادر مقربة من الفنانين على أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا مجال لها من الأساس وأن علاقة الفنان أحمد حلمي بالفنانة منى زكي مبنية على الحب والتفاهم .

يذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز مأخوذ عن الفيلم الإيطالي ” Perfect Strangers ” وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقرروا فجأة الدخول في لعبة وهي أن يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء .

على أن تكون كافة الرسائل والمكالمات الجديدة على مسمع ومرآي من الجميع .. ولكن تتحول اللعبة إلى فضيحة وكارثة لأصحابها حيث سيكتشف معلومات وأسرار غريبة منها أن يكون أحد الأصدقاء وهو الفنان اللبناني ” فؤاد يمين ” مثلي الجنسية .