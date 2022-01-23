أرنولد شوارزنيغر ينجو من حادث مروع.. والشرطة توضح التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحادث السير المروع الذي تعرض له النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر، والذي تسبب بتحطم عدة سيارات بعد اصطدامها ببعضها في أحد شوارع مدينة لوس ‏أنجلوس الأميركية.‏

وفي هذا السياق، أفادت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن الحادث الذي وقع ظهر الجمعة، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، موضحة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي “صن ست بوليفارد” و”ألنفورد أفينيو” في حي برينتوود.

وأكد الشرطة في بيان رسمي أن أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) لم يصب بأي أذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.

وعن تفاصيل الحادث، أفادت قناة “سي بي إس إل إيه” أن الشرطة قالت إن شوارزنيغر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات “يوكون”، عندما استدار يسارا من خلال إشارة “السهم الأحمر”، واصطدم بسيارة “بريوس” حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف.

وأضافت الشرطة أن سيارة شوارزنيغر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة “بورش كايين”.

وشددت على أن كل ما تم تداوله من أخبار حول وجود المخدرات والمشروبات الكحولية في الحادث غير صحيحة.