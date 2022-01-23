أول تعليق من زوج الراحلة فايزة كمال بعد طرده من بيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج الكبير مراد منير عن أزمته بسبب قرار المحكمة بطرده من شقته في أول تعليق له على تلك الأزمة قائلاً: “أنا أحد ضحايا الإخلاص الذي يشرفه النوم في الشارع”، مستغيثًا بكل من أحبه وقدّر فنه الذي قدمه على مدار سنوات عديدة من أجل مصر دون السعي وراء المال لا هو ولا زوجته الراحلة الفنانة فايزة كمال، التي جسدت شخصية السيدة نفيسة، وهي حامل على وشك الوضع، وتحولت حياته من المخرج الشهير بمصر والعالم العربي لفنان يناشد المسؤولين كي يتفاوضوا مع مالكة شقته بفترة تسمح له بالانتقال من الشقة لغيرها بعد تهديد القسم بطرده والذي من المقرر تنفيذ الحكم اليوم الأحد 23 كانون الثاني (يناير).

وقال مراد في تصريحات صحافية: “السيدة مالكة الشقة التي أسكن فيها منذ 8 سنوات، بمدينة نصر رفضت تجديد العقد أو الحصول على الـ5000 جنيه إيجار العقد، لأنها تريد الحصول على شقتها لأنها حقها، وأنا فقط أطلب منها الانتظار يومين للحصول على منزل جديد، وأعيش في مكان دافئ بدلًا من الشارع، وابنتي سألتني هل إذا تم تأجيل الانتقال يومين أو ثلاثة سيكون لديك إمكانية الحصول على منزل جديد، قلت لها لا، فسألتني علام تراهن؟، قلت لها أراهن على الله فأنا لا أملك شيئاً سوى الإيمان بأنه يساندني، حاولت أكثر من مرة الوصول معها لحل ودي لكنها رفضت بشكل كبير، فهي التي ضغطت على المأمور ليُسرع بطردي من الشقة”.

وأضاف: “أنا حاولت أكثر من مرة التحدث بشكل ودي مع السيدة مالكة الشقة، لكنها رفضت كل سُبل الحديث بعيدًا عن المحاكم، وأنا لا يفرق معي النوم في الشارع بل أجد النوم في الشارع شرفاً لي، لأني في شبابي دخلت السجن أكثر من مرة، لأني كنت شاباً مشاغباً نمت على الأرض والبُرش وقدت مظاهرات في الجامعة، وكل ما يهمني هو أولادي فقط، فأنا لدي يوسف خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وليلى طالبة بالدفعة الثالثة بكلية إعلام جامعة القاهرة، وهي تعمل وتحاول الإنفاق على نفسها، وأشرف زكي وعدني بتأجيل قرار مغادرتي الشقة وبالفعل تواصل معي شخص من مجلس النواب ليساعدني، وأن مالك الشقة سوف ينتظر عشرة أيام أخرى بعد تدخل نقيب الممثلين، حتى أنتهي من الحصول على سكن جديد، وإذا ساعدتني الحكومة في توفير سكن لي ولأولادي فسأكون ممنونًا، وأعدهم بتقديم خمس مسرحيات مجانًا”.

واستكمل: “أنا مفيش حاجة توقفني ولكني أصبحت ليس لدي طموح، وأريد فقط تقديم مسرح من أجل مصر، لأن بلدنا ما زالت متعطشة للمزيد من الفن، أنا لا أعمل منذ سبع سنوات، وطوال هذه الفترة كنت أطرح مشاريع كل عام وأطرح ميزانيات وأتفق مع نجوم على مستوى عال، ولكن المسؤولين عن المسرح يرفضون، وكنت لا أبالغ في الأجر والأمر لم يكن يعنيني، أنا لم أسع وراء المال، وهو الأمر الذي خيبني وخيب أولادي وكذلك زوجتي، ولكن هذا لا يعني أني أظل سبع سنوات أطالب رؤساء المسارح بالمرور، والسبب بالتأكيد غيرة وربما سبب قاله لي صديق ذات مرة، قال لي لأنك تنجح كثيرًا وعندما تنجح هذا يثبت أننا لا نعرف كيف نقدم مسرحيات، لذلك الحل الأمثل للكل نركنك، ورده أضحكني، وقائل هذا الكلام كان وكيل وزارة”.

وتابع: “المسارح الخاصة حالياً لا توجد، والكل يتجه للسعودية، والشعب المصري أصبح لا يشاهد سوى مسرحيات القطاع العام التعيسة التي لا تحتوي على إمكانيات، وأنا ليس لي أصدقاء لأحيي مسرحية في موسم الرياض، وخلال الأعوام السابقة كنت أستلف أموالًا لأنفق على أولادي، وصحتي لا بأس بها، وكورونا أصابتني وتعافيت منها بعد 14 يومًا، وكذلك تعافيت من الجلطة مع تركها أثراً لي وهو عدم قدرتي على السير بطريقة جيدة، ومؤخرًا كتبت مسلسلاً مختلفاً وأخذت عليه موافقة، وعندما يطرح سيكون سبب جدل كبير سيمكنني من شراء منزل، وأنا أحد ضحايا الإخلاص الذي أفنى عمره في تقديم كل شيء للفن المصري، وأنا متأكد أني عندما أتوفى سأكون قادرًا على النظر لله وأخبره بأني كنت إنساناً طيباً”.