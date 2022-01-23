كارمن سليمان تكشف لأوّل مرّة أسراراً عن حياتها وهذا ما قالته عن ابنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة كارمن سليمان ضيفة على حلقة من برنامج “في البوكس” عبر قناة Gossips المعروضة على “يوتيوب”، حيث كشفت العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية.

قالت كارمن: “أنا مختلفة عن مطربين كثيرين ولا أخفى الأغاني قبل طرحها، وبالعكس أطلب من عدد كبير من الناس الاستماع لها لأخذ رأيهم، فأنا عندما أكون مترددة في أي موقف أطلب رأي الكثير من الناس وأنفذ رأيي في النهاية”.

وعن بداية ظهورها في برنامج “أراب أيدول” قالت: “كان اسمي كارمن عصام على اسم والدي، ومع انطلاق مرحلة العروض المباشرة بدأ استخدام اسم العائلة وأصبحت كارمن سليمان من وقتها، ومعنى اسمي باللاتينية الصوت القوي، وبالإسبانية الوردة الحمراء، ولم أكن أحب اسمي في البداية وكنت أحس أنه صعب النطق”.

وأضافت: “نفسي ابني زين يعمل الحاجة اللي بيحبها، ميوله مش معروفة دلوقتي لكن بيحب الغنا وبقول النغمات صح”.

وعن وزنها الذي وصلت إليه بعد ممارسة التمارين الرياضية قالت: “أقصى وزن وصلت له 46 كيلو، وحاليا عندي هدف من التمرين في الجيم هو عمل شكل ولياقة بدنية”.

وعلقت على غنائها باللغة الهندية التي برعت فيها قائلة: “بدأت أغني هندي في إعدادي بعد ما أمي عرفتني طريق قنوات التلفزيون الهندية، ونفسي أعمل أغنية جزء هندي وجزء عربي”.

وعن الشبه بينها وبين شقيقتها والذي جعل الجمهور يظن أنهما توأم، قالت: “أنا وفرح أختي شبه بعض، لكن اللي يعرفنا ممكن يفرق بسهولة”.

وحكت الفنانة المصرية عن قصة اعتراف زوجها الملحن مصطفى جاد بحبه لها قائلة: “قصة اعتراف مصطفى بحبه بدأت بطلب لقائي في كافيه تحت بيتي، وقبلها طلب مني أفتح الباب، ولقيت بوكيه ورد كبير فيه ورقة مكتوب فيها بحبك بكل اللغات، وفي الكافيه إداني وردة حمرا، فطلبت مهلة أتأكد من مشاعري، وتأكدت بعد ثمانية أشهر”. مضيفة: “لو عندي طلب ومصطفى رفضه ممكن أستغل الجزء العاطفي عنده لحد ما يوافق”.