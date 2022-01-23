أحمد حلمي يتصدّر إنستغرام بصورة مع ابنه.. شاهدوا ماذا فعل الصغير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري أحمد حلمي صورة طريفة تجمعه بابنه على حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، وظهر فيها وهو يمازحه، حيث وضع ابنه قدميه عند رأسه وعلق على الصورة قائلًا: “مطرح ما بحط راسى بيحط رجليه”.

ونالت صورة أحمد حلمي تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ نالت أكثر من 350 ألف إعجاب في ساعات قليلة، وآلاف التعليقات من المحبين الذين تمنوا له دوام السعادة والاستقرار في حياته العائلية.

من ناحية أخرى، يعود النجم المصري إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات منذ قدم فيلم “خيال مآتة”، حيث تصوير مشاهده بأحدث أفلامه “العيل”، ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، وهو أول عمل يشارك فيه مع الفنانة روبي، كما يشارك أيضاً في بطولة الفيلم كل من عمرو عبد الجليل ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وكان حلمي قد أعلن عن عودته إلى الدراما بمسلسل جديد لم يكشف عن تفاصيله إلا أن المشروع تم تأجيله لرمضان 2023.