أحمد السقا يُحدث ضجة بفيديو عفوي.. هذا ما فعله!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل الفنان أحمد السقا ممارسة هوايته المفضلة بركوب الخيل ونشر على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطع فيديو جديد له وهو يرقص على ظهر حصانه، على أنغام أغنية “الغزالة رايقة”، حيث ظل يردد كلمات الأغنية وعلق على الفيديو قائلاً: “الغزالة رايقة”.

يذكر أن أغنية “الغزالة رايقة” كانت قد حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها ورقص عليها عدد كبير من الفنانين، وهي غناء الطفل محمد أسامة وكريم محمود عبد العزيز، من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

على جانب آخر، يشارك أحمد السقا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “الاختيار 3” مع أحمد عز وكريم عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي.

كما ينتظر عرض فيلمه “العنكبوت” الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، ويشاركه في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي وغيرهم من النجوم. الفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.