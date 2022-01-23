شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التريللر الرسمي للفيلم المنتظر "The Batman".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وارنر براذرز التريللر الدعائي للفيلم المنتظر " The Batman"، بطولة روبرت باتينسون، والمقرر طرحه 4 مارس، والمقطع تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، وفي المشهد، ظهر بروس واين الذي يجسد دوره روبرت باتينسون في جنازة أحد المسؤولين في المدينة، بعد ذلك، يتحدث المحقق جيمس جوردون، الذي يجسده جيفري رايت، مع ضابط آخر حول اختفاء عضو آخر من إدارتهم، لكن في تلك اللحظة تتوقف مراسم الجنازة بسبب اصطدام سيارة بالمبنى، وبمجرد فتح الأبواب، ظهر شخصًا معه حزام ناسف حول رقبته ومثبت بجسده.

وفيلم "باتمان" من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max في أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائي المقرر في 4 مارس.

وكان تصوير الفيلم توقف في لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، في حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق الصعبة التي أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض في أمريكا والعالم.