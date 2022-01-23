شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المصرى ناعيا المخرج السورى بسام الملا: "يا ريتنا كنا اتصالحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم السورى سامر المصرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام بوست نعى فيه رحيل المخرج بسام الملا رغم خلافهما السابق معلقا: "رغم كل شي مو حلو صار بيني وبينك.. بس سمعت الخبر زعلت وتذكرت بس الأيام الحلوة".

وكان خلاف كبير قد نشب بين النجم سامر المصري والمخرج بسام الملا على إثر خلافهما بسبب مسلسل "باب الحارة" ما أدى إلى ابتعاد سامر المصري عن المسلسل الشهير والذي اشتهر فيه بأداء شخصية "العكيد ابو شهاب".

يشار إلى أن المخرج بسام الملا قد توفي صباح أمس السبت في منزله بمدينة زحلة في لبنان بعد معاناة مع مرض السكري وتداعياته ونعاه عدد كبير من نجوم الفن في سوريا.

يذكر أن المخرج بسام الملا سيوارى الثرى غد الإثنين في العاصمة السورية دمشق حيث سيتم تشييعه والصلاة عليه في جامع الأكرم بعد صلاة الظهر على أن تتقبل العائلة التعازي يومي الإثنين والثلاثاء.